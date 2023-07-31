Президент Турции принял главу МИД Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом распространила информацию Администрация Президента Турции.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Турцию. В рамках визита запланированы встречи главы МИД Азербайджана с высокопоставленными официальными лицами Турции.

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