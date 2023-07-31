ВС Азербайджана готовят личный состав к новым свершениям

В соответствии с задачами, поставленными Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, приказами и распоряжениями министра обороны, в целях поддержания высокого уровня боевой готовности войск продолжается учебно-тренировочный процесс личного состава, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану подготовки на 2023 год, в войсках, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии проведены мероприятия по случаю начала нового учебного периода.

На мероприятиях состоялся вынос боевого знамени на плац, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

До личного состава были доведены приказы и требования министра обороны в связи с началом нового учебного периода. Была отмечена важность повышения профессионализма военнослужащих, качества и интенсивности проводимых учений и тренировок в новом учебном периоде.

В заключение состоялся торжественный проход личного состава перед трибуной.

Отметим, что в связи с началом нового учебного периода будут осуществлены мероприятия по проверке боеготовности воинских частей. Покинув по тревоге пункты постоянной дислокации, подразделения направятся к учебным центрам и общевойсковым полигонам.

Основное внимание на занятиях уделено совершенствованию навыков оперативного принятия решений командирами, совершенствованию взаимодействия войск и повышению боеспособности подразделений.