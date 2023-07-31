Красный Крест разбил армянские надежды

Автор: Байрам Эльшадов

Армяне, осадившие сегодня офис Красного Креста в Ереване, остались очень недовольными результатами встречи с Тьерри Рибо, главой миссии.

Если коротко, то армяне выступили с необъективными, а если говорить отрыто - глупыми требованиями, чтобы Красный Крест вернул военного преступника Вагифа Хачатряна и созвал пресс-конференцию в Женеве.

Встреча с главой миссии прошла не очень гладко, судя по сообщениям армянских СМИ. Одна из участниц рассказала подробности: "Мы недовольны встречей, в офисе нам заявили, что поднятые нами вопросы вне их компетенции, и если они выступят с публичными заявлениями, это еще более усугубит ситуацию".

Какие выводы можно сделать? Во-первых, Красный Крест решил не наступать на грабли повторно и сделал единственный правильный выбор в данной ситуации - не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Действительно, у Красного Креста нет на это ни мандата, ни полномочий.

Во-вторых, после того как Красный Крест попал в неприятную ситуацию в связи с тем, что оказался замешан в контрабанде, дальнейшие репутационные потери для офиса организации в Армении непозволительны.

Важным моментом является то, что Азербайджан действует на своей территории в рамках своих законов. Принадлежность кого-либо к какой-либо этнической группе не делает этого человека особенным и не является индульгенцией за прошлые грехи. Хачатрян принял решение нарушить закон, ему и отвечать за последствия. Акции, подобные сегодняшей у офиса Красного Креста в Ереване хороши лишь тем, что дадут людям возможность почувствовать себя частью чего-то "важного". А в реальности эти акции не приведут к какому-либо результату.

Из-за того, что требования армянской стороны не имеют никаких юридических оснований.