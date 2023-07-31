https://news.day.az/politics/1585766.html МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана - ФОТО
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана - ФОТО
В рамках официального визита в Турецкую Республику министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом.
Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, после встречи один на один встреча между министрами продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.
На встрече в расширенном составе были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущая ситуация в регионе.
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