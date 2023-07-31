Джейхун Байрамов встретился с главным советником Президента Турции - ФОТО
В рамках визита в Турцию глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главным советником Президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем.
Как сообщает в понедельник Day.Az, на встрече обсуждались вопросы, связанные с двусторонним и региональным форматами сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, сотрудничеством в рамках ООН, ОИС, Организации тюркских государств.
Отметим, что сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Турцию. В ходе визита он встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, после чего министры провели совместную пресс-конференцию. Затем главу МИД Азербайджана принял Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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