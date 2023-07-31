Перед азербайджанским правосудием предстанут, как Хачатрян, и другие военные преступники

Арест Вагифа Хачатряна, одного из лиц, находящихся в международном розыске в связи с геноцидом в селе Мешали, соответствует всем правовым нормам.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend ветеран органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

По его словам, в ходе расследования событий геноцида, совершенного в селе Мешали, стало известно, что Хачатрян был в числе вооруженных армян, которые, напав в 1991 году на село Мешали, убили 25 азербайджанцев, ранили 14, изгнали 358 азербайджанцев из мест их проживания.

"За совершенные преступления Вагиф Хачатрян был объявлен в международный розыск. Он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана на погранично-пропуском пункте "Лачин" при попытке выехать в Армению под видом лечения при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Так как Хачатрян является гражданином Азербайджана и есть серьезные основания для подозрения в совершении им кровавых преступлений, его задержание осуществлялось в соответствии с азербайджанским законодательством", - сказал он.

Гараев добавил, что Азербайджан - правовое государство, и представители всех народов, проживающих в стране, равны перед законом.

"Хачатрян Вагиф Черкезович должен ответить перед законом за совершенные им тяжкие преступления. Во время 44-дневной Отечественной войны мы отомстили врагу на поле боя. На дипломатической арене, на политической арене и в информационном пространстве борьба продолжается и поныне", - сказал он.

Гараев подчеркнул, что перед законом Азербайджана должен ответить не только Хачатрян, но и другие военные преступники, в том числе причастные к геноциду в Ходжалы палачи.

"Задержание и привлечение к следствию военного преступника Хачатряна, находившегося в международном розыске, дает основание говорить о том, что перед азербайджанским правосудием предстанут и другие военные преступники", - сказал он.

Отметим, что следствие по уголовному делу, возбужденному органами Военной прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса по фактам геноцида, депортации азербайджанцев, уничтожения незаконными армянскими вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района многочисленного имущества, принадлежавшего сельским жителям и государству, продолжается.

Следствием установлено, что в указанный день гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и живший в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем на автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди, и другие лица армянской национальности с целью убийства на этнической почве азербайджанцев, проживавших в селе Мешали, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село, убили 25 азербайджанцев, ранили 14, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания. Кроме того, Хачатрян Вагиф Черкезович и другие лица в предварительном сговоре, уничтожая и повреждая имущество, принадлежащее государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манатов. В связи с возникновением достаточных оснований для предъявления обвинения было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на погранично-пропускном пункте "Лачин" на азербайджано-армянской границе 29 июля 2023 года при попытке выехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного комитета Красного Креста.