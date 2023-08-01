Cпецоперация в Тертерской ИВ

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело спецоперацию в Исполнительной власти Тертерского района.

Как сообщает Day.Az, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления, в связи с фактами коррупции было задержано должностное лицо исполнительной власти.

Генеральная прокуратура сообщила, что будет предоставлена дополнительная информация.