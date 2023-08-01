https://news.day.az/politics/1585821.html Cпецоперация в Тертерской ИВ - есть задержанный
Cпецоперация в Тертерской ИВ - есть задержанный
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело спецоперацию в Исполнительной власти Тертерского района.
Как сообщает Day.Az, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления, в связи с фактами коррупции было задержано должностное лицо исполнительной власти.
Генеральная прокуратура сообщила, что будет предоставлена дополнительная информация.
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