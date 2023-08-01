Чистки в Госслужбе по мобилизации

Начальники всех пяти Главных управлений Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу освобождены от занимаемых должностей.

Об этом сообщил во вторник Day.Az начальник отдела по работе с общественностью и международным связям Госслужбы Парвиз Садраддинов.

От занимаемой должности освобождены: начальник Главного управления по призыву генерал-майор Чингиз Кичикбеков, начальник Главного управления кадров генерал-майор Азад Алиев, начальник Главного управления организационного контроля полковник Фамиль Асланов, начальник Главного управления материально-технического обеспечения полковник Анар Алиев и начальник Главного управления по мобилизации полковник Вели Рзаев.