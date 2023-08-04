Террористы FETÖ имеют тесные связи с армянским лобби в США

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Операции против террористической организации FETÖ периодически проводятся в Турции и Азербайджане.

Вот и несколько дней назад в Турции были развернуты масштабные операции против террористов. Во время последней операции в городе Мугла были задержаны 5 подозреваемых в членстве в FETÖ/PYD. Задержанные пытались покинуть страну через греческие острова.

Согласно информации министерства национальной обороны Турции, были задержаны 13 человек, пытавшихся нелегально перебраться из Турции в Грецию. В результате следствия было установлено, что 9 из задержанных человек являются членами террористической организации FETÖ.

В Азербайджане также была проведена операция против FETÖ, в результате которой были арестованы четыре человека. Среди них один из бывших лидеров FETÖ в Азербайджане Дойруш Джафаров, отвечающий за финансовые дела организации Гумрах Абдурахманов, директор центра под названием Yurd Руслан Алиев и отвечающий за организационные вопросы Анар Алиев.

Как в Азербайджане, так и в Турции против террористической организации FETÖ принимаются жесткие меры, предпринимаются серьезные шаги по уничтожению финансовых источников и других ресурсов группировки.

Какие угрозы представляют члены FETÖ для стран, в которых они работают?

Академик Гёкмен Кылычоглу в интервью Day.Az сказал, что FETÖ представляет угрозу не только для Турции, но и для всех стран, где существует эта группировка.

"Члены FETÖ пытаются заручиться влиянием в сфере образования, бизнеса и других сферах на определенный период времени. Основная цель группы - проникнуть в администрацию стран, где они действуют, наладить сотрудничество с чиновниками в рамках своих интересов. Деятельность FETÖ в Турции также доказала, что организация служит своим интересам, готова сотрудничать со всеми темными силами. Например, до событий 15 июля руководство FETÖ тесно участвовало в планах против Турции с РПК, а также с США и другими заинтересованными странами. Эта организация сыграла большую роль в утечке террористам важной информации о Турции", - отметил наш собеседник.

Эксперт рассказал о попытках членов организации внедриться в учреждения в Азербайджане и Турции.

"Они работали с теми же целями и в Азербайджане. Другими словами, они могли проникнуть в важные учреждения и попытаться передать секретную информацию заинтересованным силам за границей. Мы также видели из деятельности членов FETÖ в Турции, что у них есть идеологический менталитет, который может продать и землю, и нацию в одно мгновение. По этой причине деятельность членов FETÖ в Азербайджане и Турции противоречит национальным интересам обеих стран. Как и в других вопросах, Азербайджан проявляет солидарность с Турцией в борьбе против FETÖ, и соответствующие учреждения принимают необходимые меры против группировки, поскольку незаконные действия организации наносят ущерб азербайджано-турецким отношениям. С другой стороны, члены террористической группы FETÖ имеют тесные связи с армянским лобби в США и других странах. По этой причине они могут часто переходить на другую сторону. Это очень опасно с точки зрения национальных интересов как Турции, так и Азербайджана", - предупредил академик.

Наш собеседник также рассказал о мерах, которые могут быть приняты для нейтрализации деятельности членов FETÖ. Он сказал, что государство должно контролировать институты, на которые могут влиять члены группы.

"Также должны быть предприняты шаги по прекращению связей с государственными стратегическими институтами тех, кто подозревается в связях с FETÖ. Жесткий контроль должен применяться ко всем секторам, на которые они могут влиять в сфере торговли и бизнеса. Кроме того, в различных учреждениях должна проводиться разъяснительная работа о том, что FETÖ является опасной террористической организацией", - заключил Гёкмен Кылычоглу.