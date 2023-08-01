Генпрокуратура Азербайджана отмечает легитимность задержания Вагифа Хачатряна

Привлечение к уголовной ответственности Вагифа Хачатряна, задержанного в связи с событиями в селе Мешали Ходжалинского района, соответствует нормам международного и национального права.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщил начальник Управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Махир Аббасов.

"Лица, совершившие преступления против мира и человечности, а также военные преступления против наших граждан были привлечены к уголовной ответственности, и в отношении них, в соответствии с уголовным законодательством Азербайджана, оглашены судебные приговоры, вступившие в законную силу", - сказал он.

Аббасов отметил, что привлечение Вагифа Хачатряна к уголовной ответственности соответствует нормам международного и национального права.

Он также подчеркнул, что в соответствии с действующим уголовным законодательством срок давности привлечения к уголовной ответственности не распространяется на преступления, совершенные против мира и человечности, а также военные преступления.

Отметим, что следствие по уголовному делу, возбужденному органами военной прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного Кодекса по фактам геноцида, депортации азербайджанцев, уничтожения многочисленного имущества, принадлежащего сельским жителям и государству незаконными армянскими вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района продолжается.

Следствием установлено, что в указанный день гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджанской Республики.

Кроме того, Хачатрян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манат.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной Пограничной Службы Азербайджанской Республики в погранично-пропускном пункте "Лачин" азербайджано-армянской государственной границы 29 июля 2023 года при попытке поехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.