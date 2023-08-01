Губаду Ибадоглу отказали в домашнем аресте

Рассмотрено ходатайство защиты о замене выбранной меры пресечения в отношении Губада Ибадоглу на домашний арест.

Как сообщает Day.Az, ходатайство защиты на процессе под председательством судьи Наримановского районного суда Вусала Гурбанова не было удовлетворено.

Отметим, в Наримановском районном суде в отношении Губада Ибадоглу была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней.

Ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 Уголовного кодекса (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенное организованной группой), он был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого.