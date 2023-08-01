Завершились совместные азербайджано-узбекские учения

Завершились тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "UZAZ-2023", проводившиеся на полигоне Чирчик в Ташкентской области с участием военнослужащих Азербайджана и Узбекистана, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На заключительном этапе совместных учений на компьютере и на карте были выполнены задачи по ведению специальных боевых действий.

Выступившие на мероприятии по случаю завершения учений высоко оценили профессионализм военнослужащих, отметив достижение поставленных целей. Было подчеркнуто, что задачи по всем этапам учений выполнены успешно.

В завершение мероприятия состоялась церемония взаимного вручения подарков.

Отметим, что учения "UZAZ-2023" проводились в соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества на 2023 год", заключенным между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.