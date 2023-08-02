Недругам не удастся завлечь Азербайджан в расставленные ловушки

Разговоры о якобы "похищении" Вагифа Хачатряна это очередной армянский абсурд. Этот человек десять лет находился в международном розыске, на него заведено уголовное дело, есть конкретные свидетельства его преступлений, которые квалифицируются как преступления против человечности. Свидетельства и доказательства следственные органы Азербайджана начали собирать сразу после событий в Мешали. Уголовное дело по факту массовых убийств мирного населения этого села было открыто в 1992 году. Поэтому смешно слышать обвинения в "похищении", "политических репрессиях" и тому подобном. Прошло не так много времени, чтобы не осталось свидетелей совершенных армянами преступлений. Мешалинцы все помнят.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Азербайджан имеет полное право задерживать на своей территории и привлекать к ответственности военных преступников. Пытаться превращать вопрос справедливого наказания за совершенные злодеяния в вопрос прав человека бесперспективно. Армяне возмущаются тем, что Хачатрян, мол, перевозился в Армению машиной МККК и по этой причине якобы должен был пользоваться некой неприкосновенностью. С какой стати? Хачатрян, простите, не гуманитарный груз, а военный преступник, поданный еще десять лет назад в международный розыск. Его задержание полностью соответствует всем правовым нормам и вопросов юридического характера к Азербайджану быть не может. Все, кто совершил такого рода преступления, будут наказаны. Это понимает даже военный преступник Самвел Бабаян.

Конечно, при определении меры наказания азербайджанское правосудие будет учитывать степень вины, нюансы и обстоятельства, напрямую ли бывший боевик участвовал в расправах, действовал ли самостоятельно или по приказу, и так далее. Мы осознаем, что большая часть мужского населения Карабахского региона старшего и среднего возраста в той или иной степени замешана в преступлениях, совершенных оккупантами. Кто-то отдавал приказы, кто-то был исполнителем, кто-то убивал, кто-то грабил, кто-то оказывал поддержку вооруженным бандам. То есть степень вины различна. Баку не планирует никаких массовых репрессий. Уверен, мы даже на что-то сможем закрыть глаза в случае проявления армянским меньшинством доброй воли и покаяния.

Что касается сепаратистской верхушки, то в ней практически нет людей, не обагривших руки кровью мирных азербайджанцев. Почти что все участвовали в этнических чистках, в вандализме. Возьмем хотя бы Араика Арутюняна, который не отрицал, что Гянджа подверглась ракетному обстрелу по его личному приказу. Он утверждает, что приказывал бомбить военные объекты, но, как мы знаем, ракеты ударили по жилым кварталам, в результате чего погибли мирные люди, в том числе много детей. Это - военное преступление, и Арутюнян сам в нем признался. Может ли он быть амнистирован за приказ уничтожать мирные города Азербайджана и прочие свои многочисленные преступления против азербайджанского народа?

Тем не менее, Президент Ильхам Алиев оставил сепаратистам последнюю возможность для покаяния, и, думаю, армянам стоит не пропустить ее.

Обратите внимание, как нагло ведет себя проигравшая войну сторона. После поражения армяне какое-то время сидели тихо, а потом к ним пришло "вдохновение". Ощущение надежды на реванш и вседозволенности им вернула внешняя поддержка. Как результат - провокация с якобы гуманитарным караваном, который уже почти неделю стоит на границе, в полукилометре от ППП "Лачин". Акция, несомненно, заранее подготовлена и спланирована с участием зарубежных покровителей Армении. Все было рассчитано до мелочей, так, чтобы в заявлениях международных организаций и политиков звучали нужные акценты.

Я лично отношусь к этой ситуации очень серьезно. Враги расставляют нам хитроумные ловушки и стараются нас в них завлечь. Но я уверен, что мы в них не попадем. Этого не допустит выверенная и мудрая политика Президента Ильхама Алиева, который умело действует в любой ситуации. Закомплексованные господа в руководстве некоторых стран и международных организаций как раз этого факта не могут переварить. Кроме того, на нашей стороне международное право.

К сожалению, хотя мир и принял нашу победу в войне, он нам ее, я бы так сказал - не простил. За три послевоенных года мы смогли убедиться, что наша победа как кость в горле не только у армян и пары их покровителей, но и у очень многих в мире. Нам простили бы победу над кем-то другим, но армяне это неприкосновенное "оружие", детище глобальных темных сил, породивших Армению и продолжающих использовать армянство в грязных целях. Реакция различных стран и организаций на представление с "гуманитарным" караваном - тому подтверждение. То же самое касается происходящего вокруг задержания военного преступника Хачатряна.

Тем не менее, реакция Запада, Евросоюза, который так активно впрягся в нормализацию между Ереваном и Баку, конечно, удручает. Наивно было бы думать, что на Западе просто не понимают суть происходящего. Прекрасно понимают. Более того, являются соавторами этих манипуляций. Армяне лишь марионетки, а кукловоды это те, кто сегодня наблюдают за так называемым "гуманитарным" караваном и "блокадой". В уже сделанных заявлениях и попытках давления на Азербайджан вырисовывается некая системность. Хотел бы я послушать, какие будут делаться заявления, если мы вдруг решим отправить через Армению гуманитарный караван в Нахчиван, находящийся, между прочим, в реальной блокаде.

Спектакль с якобы гуманитарной помощью, устроенный армянами совместно с поддерживающими их странами, преследует, на мой взгляд, три цели. Первая - очернить Азербайджан в глазах мирового сообщества, представить нас демонической страной. Такой же сценарий разыгрывался в конце 80-х, когда закладывался карабахский конфликт. В целом, можно сказать, что ситуация аналогичная.

Вторая цель - Армения хочет добиться применения к Азербайджану санкций. Это, конечно, очень плохо повлияло бы на наш имидж, а армяне кричали бы о мировой поддержке их позиции, что было бы полезно и для оздоровления внутриполитической ситуации в Армении.

Третья цель - армяне рассчитывают, заручившись снова всемирной поддержкой, повторить то, что им удалось в конце прошлого века. Но в этот раз не просто заявить претензии на азербайджанские земли, но и, не откладывая, добиться признания миром "независимости" территории проживания армянского меньшинства в Карабахском регионе Азербайджана.

Из этих трех целей, более или менее, им удалось достичь первой. Они добились массовой истерики и критики в наш адрес. А правду доказывать с каждым днем становится все труднее и труднее. В течение тридцати лет нам не удалось доказать этому слепому, глухому и немому миру, что произошла военная агрессия, оккупация, что попраны права миллиона азербайджанцев, в Армении и на захваченных ею землях осуществлены тотальные этнические чистки. Это вопиющие реалии, но никто не захотел их увидеть, услышать и озвучить свое мнение по этому поводу. Ни одного замечания, никаких санкций и резолюций против Армении мы не увидели и не услышали.

Что касается второго желания армян, то оно, думаю, не осуществится. Все ограничится лишь призывами и заявлениями. Добиться санкций и других конкретных шагов от международных организаций в отношении Азербайджана Армении не удастся. Тут в дело вступают экономические и геостратегические интересы, среди которых армянские интересы потеряются.

По третьей надежде армян могу сказать, что вероятность ее претворения в жизнь вообще равна нулю. Никакого признания "независимости" сепаратистов не будет. Мировое сообщество не пойдет на это, потому что такой шаг чреват. Этот процесс приведет к серьезным негативным последствиям и для региона, и для всего мира, даст толчок разрушительным процессам, нанесет удар по существующему миропорядку.

Я бы не сказал, что происходящее стало для нас неожиданностью. Устроенное армянами и их сторонниками шоу было ожидаемым, и Азербайджан был готов к подобному развитию ситуации. Противник пустил в ход все оставшиеся в его распоряжении возможности - поддержку отдельных стран и лобби, финансы диаспоры, традиционную хитрость и лукавство. Реванш важен для армян сегодня как воздух и вода, потому что они понимают, что без реванша будут размыты в глобальных процессах. Это не значит, что для армян нет другого выхода. Азербайджан им его предложил еще три года назад/ Для Армении это мирный договор и отказ от территориальных претензий к нам, для армян Карабахского региона - интеграция в азербайджанское общество. Есть те, кто понимают жизненную необходимость таких шагов, призывают к диалогу с Баку, но их мало и они не имеют влияния на массы. Массы же пока продолжают пребывать во тьме и, судя по всему, к свету особо не стремятся.

Я с гордостью наблюдаю, какое спокойствие и терпение в этой ситуации проявляет руководство нашей страны. Не сомневаюсь, что ситуация была просчитана Президентом Ильхамом Алиевом, были заранее проведены консультации с нашими союзниками и друзьями. Уверен, что Азербайджан, как и всегда, выйдет из ситуации достойно и с честью. Все, что будет происходить, будет сделано правильно и выверено, в соответствии с необходимостью. Мы должны быть гибкими и дальновидными, и этого нам не занимать. Так что, повторюсь, у армян и их союзников не получится завлечь нас в расставленные ловушки.

Лейла Таривердиева