Представитель Госдепа США посетит Азербайджан

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно на этой неделе посетит Южный Кавказ, сообщили Day.Az в посольстве США в Баку.

"Старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно на этой неделе едет в регион, чтобы выразить поддержку США мирному процессу и обсудить пути достижения прочного и достойного мира", - сказали в посольстве.

Отметим, что до этого Боно посещал регион 23-25 мая.

Как сказал вчера в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер, мирный договор между Азербайджаном и Арменией находится в пределах досягаемости.

Миллер отметил, что госсекретарь Энтони Блинкен продолжает переговоры с лидерами Азербайджана и Армении, чтобы помочь им достичь соглашения.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.