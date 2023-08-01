Тоноян рассказал, как глава генштаба хотел остановить войну на четвертый день

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян подтвердил, что начальник Генштаба Оник Гаспарян предлагал остановить войну в первые дни войны.

Как передает Day.Az, об этом Тоноян сказал в ходе заседания комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны, проводимого в парламенте Армении.

Он добавил, что отчетливо помнит такой разговор в Совете безопасности.

Отметим, в середине ноября 2020 года Гаспарян на четвертый день войны, то есть, на заседании Совета безопасности, состоявшемся 30 сентября, отметил необходимость прекращения боевых действий, и добавил, что в противном случае ресурсы Армении быстро иссякнут. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что мнение Гаспаряна о важности прекращения боевых действий на четвертый день войны не имеет ничего общего с реальностью.

Ранее мы писали о том, что Тоноян признал полный провал системы подготовки армянской армии.