Сепаратисты продолжают незаконные перевозки в Карабахе в сопровождении миротворцев

В социальных сетях распространились очередные кадры, отображающие незаконные военные перевозки армянских сепаратистов на территории в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Как сообщает во вторник Day.Az, на кадрах ясно видно осуществление армянскими военными формированиями незаконных военных перевозок в сопровождении бронетехники российских миротворцев.

Представляем вниманию читателей эти кадры: