https://news.day.az/politics/1586022.html Сепаратисты продолжают незаконные перевозки в Карабахе в сопровождении миротворцев - ВИДЕО
Сепаратисты продолжают незаконные перевозки в Карабахе в сопровождении миротворцев - ВИДЕО
В социальных сетях распространились очередные кадры, отображающие незаконные военные перевозки армянских сепаратистов на территории в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.
Как сообщает во вторник Day.Az, на кадрах ясно видно осуществление армянскими военными формированиями незаконных военных перевозок в сопровождении бронетехники российских миротворцев.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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