Жертвы Мешелинского геноцида обратились к международной общественности

Жители села Мешали обратились к международному сообществу с открытым письмом, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы, жители села Мешали Ходжалинского района, в котором армянскими вооруженными формированиями в декабре 1991 года был совершен геноцид мирного азербайджанского населения, хорошо знаем военного преступника Вагифа Хачатряна, задержанного недавно на ППП "Лачин". Его руки по локоть в крови мирных людей - женщин, младенцев, стариков. В течение 32 лет ни одна международная организация не поинтересовалась преступлением геноцида, учиненного против жителей села Мешали, ни одна правозащитная организация не возвысила голос протеста против Армении, будто ничего не произошло. Они не увидели и не услышали об этой трагедии, но мы прекрасно знаем, что не хотели видеть и слышать о ней.

Но как только военный преступник Вагиф Хачатрян был задержан, появились эти организации, одна за другой призывающие к его освобождению. Мы - жители Мешали, крайне возмущены этим и воспринимаем это как личное оскорбление. Подобные призывы недопустимы! Раны, нанесенные нам в Мешали, до сих пор не зажили, мы годами страдаем от этого, мы были изгнаны из родных мест.

Сегодня сотни семей из Мешали компактно проживают в городке для переселенцев в Геранбое. Требование каждого жителя Мешали состоит в том, чтобы Вагиф Хачатрян и другие подобные ему военные преступники предстали перед азербайджанским правосудием. Мы десятилетиями ждали этого момента справедливости, это единственное утешение для нас после перенесенных страданий, потери родных и близких. Мы годами ждали этого дня, но ни на один день не теряли веры, надежды. Мы обнимаем и прижимаем к сердцу наших пограничников, которые, проявив высокий профессионализм, обнаружили и задержали военного преступника Вагифа Хачатряна!

32 года наши призывы оставались безответными, никто из этих военных преступников не был передан Азербайджану. Пусть те, кто пытается их оправдать, освободить, будут уверены, что это бесполезно. Всех этих военных преступников ждет участь Хачатряна.

В 1991 году они думали, что совершенные ими деяния останутся безнаказанными, что можно совершить против азербайджанцев любые преступления. Сегодня Азербайджан - сильное государство, государство-победитель, у нас есть Победоносный Верховный главнокомандующий! Мы объединились вокруг Победоносного Верховного главнокомандующего в единый кулак! Пусть все военные преступники, скрывающиеся в Карабахе, убийцы, совершившие Ходжалинский геноцид, знают и слышат - прежней жизни у них больше не будет. Они за все ответят! Те, кто призывает освободить Вагифа Хачатряна - вам должно быть стыдно перед жителями Мешали, Ходжалы, перед азербайджанским народом. Мы обращаемся к вам: а когда вы будете защищать наши права? Ваши действия и поведение не соответствуют человеческим и духовным ценностям. Если бы международное сообщество вовремя отреагировало на геноцид в Мешали и были бы приняты необходимые меры, то подобное не повторились бы в Гарадаглы, Ходжалы, Агдабане, Баллыгая, Башлыбеле. Молчание мира перед лицом этих преступлений подвигло власти Армении расширить оккупацию и совершить новые массовые убийства.

Мы сожалеем, что армяне, несмотря на добрую волю Азербайджана, злоупотребляют также медицинской эвакуацией Международного комитета Красного Креста, пытаясь извлечь из этого выгоду как для контрабанды, так и для побега таких преступников, как Хачатрян. Автомобили Международного комитета Красного Креста не должны быть убежищем для преступников. Против этого выступает и международное гуманитарное право. Так же, как после Второй мировой войны были наказаны фашисты, нацисты, так же должны быть наказаны армянские фашисты, совершившие преступления против человечности. Не нужно искать в этом чего-то необычного. Меры, в результате которых Хачатрян ответит перед законом, не имеют никакого отношения к мирным армянским жителям в Карабахе. Мы с нетерпением ждем того дня, когда вернемся в Ходжалы, в родные дома. У нас никогда не было вражды с мирными людьми, в отличие от таких, как Хачатрян. Мы - жители села Мешали, пережившие такую тяжелую трагедию, по-прежнему проявляем мудрость и заявляем, что хотим жить в мире, не видим проблемы в том, чтобы жить бок о бок с армянами, но законное наказание военных преступников является важным условием этнического примирения. К сожалению, даже после 44-дневной войны Армения не предприняла никаких шагов для наказания этих военных преступников.

Мы требуем от международного сообщества заставить Армению наказать и передать тех, кто совершил преступления против человечности в отношении азербайджанского народа. Другого пути к миру и сосуществованию нет!" - говорится в заявлении.