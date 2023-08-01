https://news.day.az/politics/1586066.html "Euronews" показал сюжет о восстановительных и строительных работах в Лачине - ВИДЕО
"Euronews" показал сюжет о восстановительных и строительных работах в Лачине - ВИДЕО
Телеканал "Euronews" подготовил репортаж о восстановительных и строительных работах в Лачине, а также о вернувшихся туда бывших вынужденных переселенцах.
Как сообщает во вторник Day.Az, в сюжете, подготовленном телеканалом, говорится, что в городе Лачин, расположенном на западе Азербайджана, ведутся масштабные восстановительные и строительные работы в постконфликтный период, после 44-дневной войны.
Международный корреспондент "Euronews" Аннелиз Боргес побеседовала с бывшими вынужденными переселенцами, вернувшимися в Лачин.
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