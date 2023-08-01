Голая правда - выяснилось, почему армянские фуры все еще на границе

Автор: Лейла Таривердиева

Наверняка, когда на границе у погранпункта "Лачин" на серпантине появился длинный караван красно-белых фур, не только у нас, но и у очень многих возник вопрос: как же они будут возвращаться задом? Насчет того, что возвращаться придется именно так, никаких сомнений не было с самого начала. Думается, и сами организаторы "гуманитарного" шоу прекрасно знали, что через границу караван не пропустят. Не исключено даже, что фуры стоят порожняком. Это было просто показательное выступление, организованное совместно со своими покровителями. Теперь пора сворачивать декорации. Но как это сделать? Над этим ломают голову в Армении.

В соцсетях появился забавн комментарий. Забавный он для нас, а вот армянам явно не до смеха.

Теперь в какой-то степени становится ясно, почему эти двадцать, или сколько их там, фур от Спайки все еще торчат под солнцем в Зангезуре. Дело не в принципе, а в безвыходности ситуации. Ни повернуть, ни разъехаться. Стоять на дороге в такой позе до бесконечности невозможно. Бог с ним, с грузом, водителей жалко.

Осознают ли в Ереване, насколько глупо смотрится вереница фур на склоне горы? Она смотрится как памятник глупости, как немой укор, но не азербайджанской стороне, а армянской. Более-менее трезво мыслящие армянские блогеры, эксперты и СМИ с первого дня шоу были в ужасе, предвидя развитие событий. Ведь то, что Азербайджан не откроет границу по первому требованию и не пропустит несогласованный с ним караван, было ясно как день. Армянские журналисты обратились к представителю МИДа с вопросом, а согласовывал ли Ереван проезд каравана с Баку? Он согласовал это с Парижем, Брюсселем, Москвой, диаспорой, Марсом, Сириусом, черт знает с кем еще, но попросил ли он разрешения у Азербайджана? Ответ был - "нет".

О чем это говорит? О том, что данная акция была чистой воды провокацией. Заранее было просчитано, что граница не откроется, груз застрянет, а пропаганда и сторонники Армении тем временем организуют всемирное давление на Азербайджан, а если повезет - и добьются санкций.

Давление не помогло. Санкций не будет. А фуры стоят, и только изменение законов механики может помочь им выбраться из ловушки задом.