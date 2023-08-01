31 июля прошло внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в виртуальном формате. В заседании, проведенном в связи со случаями осквернения и сожжения Корана в ряде стран, принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Выступая на мероприятии, замминистра сказал, что в ряде стран допускаются случаи сожжения и оскорбления священного Корана. Подчеркнув, что подобные действия под предлогом свободы слова недопустимы, он призвал соответствующие государственные учреждения к борьбе против исламофобии. Также Рзаев отметил в этом контексте, что в период оккупации 20% азербайджанских территорий Армения разрушила многочисленные мечети, медресе и символы исламского наследия.

Замминистра добавил, что Азербайджан поощряет ценности мультикультурализма и толерантность, регулярно проводит в данном направлении мероприятия высокого уровня.

В завершение по итогам внеочередного заседания была принята соответствующая резолюция.