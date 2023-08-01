Задержан нарушивший госграницу Азербайджана гражданин Армении

1 августа военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан гражданин Армении Беглерян Рашид Арамис, 1962 года рождения, нарушивший государственную границу на участке азербайджано-армянской границы, проходящем по территории села Забух Лачинского района.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Госпогранслужбе.

Было отмечено, что по данному факту проводится расследование.