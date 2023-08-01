https://news.day.az/politics/1586089.html Задержан нарушивший госграницу Азербайджана гражданин Армении
Задержан нарушивший госграницу Азербайджана гражданин Армении
1 августа военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан гражданин Армении Беглерян Рашид Арамис, 1962 года рождения, нарушивший государственную границу на участке азербайджано-армянской границы, проходящем по территории села Забух Лачинского района.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в Госпогранслужбе.
Было отмечено, что по данному факту проводится расследование.
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