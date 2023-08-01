Возбуждено уголовное дело в отношении задержанных в Джалилабаде чиновников

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в отношении случаев коррупции в сфере выдачи разрешений на строительство, были разоблачены незаконные действия начальника отдела архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти Джалилабадского района, главного архитектора Сахиля Ганбарли, председателя Джалилабадского муниципалитета Мехти Керимова и председателя районного муниципалитета Учтепе Амраха Гулиева.

Как сообщили Day.Az во вторник в Генпрокуратуре, в результате проведенных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что Сахиль Ганбарли в сговоре с Мехти Керимовым получил от граждан денежные средства на общую сумму 44 тысячи манатов в обмен на выделение земельных участков и выдачу разрешения на строительство объекта предпринимательства на территории города Джалилабад, эти лица были задержаны с поличным на месте преступления.

Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что Амрах Гулиев, пообещав выдать документ о признании права собственности на земельный участок, расположенный на территории села Учтепе, присвоил денежные средства граждан в размере 3 тысяч 500 манатов.

В ходе обысков в рабочих кабинетах указанных должностных лиц были обнаружены и изъяты доказательства, представляющие важность для дела.

По уголовному делу, возбужденному в связи с указанными фактами, Сахиль Ганбарли и Мехти Керимов были привлечены к ответственности по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а Амрах Гулиев привлечен в качестве обвиняемого по статье 178.2.3 (мошенничество с использованием служебного положения) УК АР.

В отношении Сахиля Ганбарли и Мехти Керимова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста и отстранения от должности, Амрах Гулиев решением суда от отстранен от должности и находится под полицейским надзором.

Напомним, что накануне была распространена информация о проведении Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана спецоперации в Исполнительной власти Джалилабадского района. Сообщалось, что в ходе спецоперации были задержаны председатель Джалилабадского городского муниципалитета и главный архитектор района.