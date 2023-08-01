Обнаружен паспорт гражданина Армении, нарушивший госграницу Азербайджана

Стали известны некоторые подробности о гражданине Армении Рашиде Беглеряне, 1962 года рождения, нарушившем государственную границу на участке азербайджано-армянской границы, проходящем через территорию села Забух Лачинского района.

По информации Day.Az, он попытался пересечь границу в обход ППП "Лачин".

Согласно информации, Беглерян якобы является помощником водителя компании по перевозке гуманитарных грузов "Спайка". Однако есть основания говорить, что на самом деле он является сотрудником армянских спецслужб, направленным на территорию Азербайджана с целью совершения провокаций или подготовки почвы для подобных действий.

Отметим, что 1 августа военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан гражданин Армении Рашид Беглерян, 1962 года рождения, нарушивший государственную границу на участке азербайджано-армянской границы, проходящем по территории села Забух Лачинского района. По данному факту проводится расследование.