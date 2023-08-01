https://news.day.az/politics/1586118.html Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией находится в пределах досягаемости - Госдеп
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией находится в пределах досягаемости - Госдеп
США продолжают взаимодействовать с Азербайджаном и Арменией на разных уровнях для достижения мирного соглашения.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.
"Мы верим, что мирное соглашение находится в пределах досягаемости. Вот почему мы продолжаем взаимодействовать как на высшем уровне этого ведомства (Госдеп), так и на субкабинетном уровне с лидерами Армении и Азербайджана для достижения полного мирного соглашения", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре