От Шарикова до дочери Мамиконa: разруха в головах карабахских сепаратистов

Автор: Акпер Гасанов

"Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? ... Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах", так пояснял профессор Преображенский из булгаковского романа "Собачье сердце" смысл слова "разруха" бывшей дворняге Шарику, который был прооперирован и превращен в работника службы отлова и уничтожения бездомных животных Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Не претендуя на лавры героя всемирно известного произведения Филиппа Филипповича, все же вынужден заметить, что аналогичную разъяснительную работу, пусть и заочно, приходится вести с теми армянскими жителям Карабахского района Азербайджана, которые спекулируют на словосочетании "гуманитарный кризис" ровно так же, как Шариков рассуждал о разрухе. И происходит это, замечу, не по нашей вине- армянская сторона регулярно сотрясает воздух речами, на которые просто нельзя не реагировать.

Активничает в этом смысле, к примеру, Ютуб-канал "Ноян Тапан". Сразу оговорюсь, что ранее туда приглашались любители погони за иллюзиями разного пошиба. При этом, туда периодически зазывают и армянского политического деятеля Владимира Погосяна. Того, который делает заявления, вызывающие у ведущих программы нечто близкое к истерике. Если коротко, то Погосян призывает армянскую сторону признать тотальное превосходство Азербайджана и сетует на то, что в РА нет никого близкого по уровню стратегического мышления к Президенту нашей страны Ильхаму Алиеву.

Но это , скорее, исключение из правил. Остальные гости "Ноян Тапан" соревнуются в умении озвучить нечто такое, что даже не знаешь, к какому врачу отправлять ораторов. Тут тебе и претензии и обиды на весь мир, который в "долгу" перед армянами, без которых, если вкратце, не произошло бы на нашей планете ничего важного, исторического, прорывного. Да и сама планета Земля не вертелась бы вокруг своей оси, если бы не армяне.

На сей раз собеседником ведущей программы на Ютуб-канале "Ноян Тапан" оказалась председатель общественной организации "Материнство" Асмик Микаелян. Ведущая обращалась к ней по имени-отчеству Асмик Мамиконовна. О том, что эта дама возглавляет абсолютно незаконную организацию, так как она не прошла регистрацию в Минюсте АР, ничего сказано не было. Представляю, что произошло бы с мадам Микаэлян, услышь она такое. Покойный Мамикон, наверное, с того света в эфир бы вышел с возмущениями.

Но, это, конечно, ирония. Реальность же состоит в том, что мадам Микаэлян вывели в эфир потому, что возглавляемая ею незаконная организация распространило какое-то заявление о ситуации в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Заявление это не стоит и бумаги, на которой было написано. Такие речи мы слышим регулярно и от иных ханкендинских ораторов разного пошиба.

И я бы не стал обращать внимания на очередной бред очередной же "сивой кобылы", если бы Асмик Мамиконовна не погрузилась в рассказы о своем прошлом, упомянув при этом об уважаемом в нашей стране человеке, заслуженном учителе Азербайджана, президенте Международной Ассоциации образовательных организаций гуманной педагогики Асифе Джангирове.

"Я всегда дружила с азербайджанскими женщинами и мужчинами- хорошими, прекрасными людьми. Старостой нашего класса в городе Степанакерте, где училось 45 армян, одна русская и один азербайджанец был Джангиров Асиф. Он был любимцем всего нашего класса и поэтому мы и избрали его старостой. Но когда началось движение в 1988 году, наш дорогой Асиф Джангиров, который стал к тому времени руководителем управления образования в Баку, большим человеком, приехал в Степанакерт и сказал лично мне: Асмик, прекратите это движение потому, что мы вас зарежем", нагло солгала дочь Мамикона.

Который, как и мама мадам Микаэлян, были степанакертсткими артистами. Видимо, артистизм, правда используемый с целью тиражирования лжи, передался Асмик по наследству. Она, по понятным причинам, не задумывается о том, что в азербайджанском Ханкенди, в советское время называвшемся Степанакерте учатся 45 армян и всего один азербайджанец- это и есть доказательство толерантности со стороны нашего народа.

Не было в Армении, даже в советское время, каких-то классов, где бы училось 45 азербайджанцев и всего один армянин. Кроме того, мадам Микаэлян кокетливо называет словом "движение" политику захвата части азербайджанских земель. Она не указывает, что это за "движение" было. Словно речь шла о движении хиппи. Но главное, эта дама, бывавшая в гостях у семьи Асифа Джангирова, совершенно преспокойно извратила смысл его слов.

Которые, в реальности звучали иначе. Предчувствующий большую беду, войну, кровопролитие А.Джангиров сказал в конце 90-ых Асмик Мамиконовне: "Никто и никогда в Азербайджане не согласится на то, чтобы Карабах стал армянским. Он был, есть и будет азербайджанским. Но то, за что вы ратуете, приведет к трагедии, войне, жертвам с обеих сторон. Одумайтесь!".

Время показало, что Асиф-муаллим оказался прав. Была Первая Карабахская война, оккупация 20% наших земель, десятилетия их грабежа и разорения с армянской стороны, потом 44-дневная война и освобождение Шуши, Гадрута, Лачина, Кяльбаджара и почти всех ранее оккупированных наших земель. В ходе этого конфликта погибли тысячи азербайджанцев и армян. Но если азербайджанцы погибли за справедливое дело, за свои земли, то армяне отдали жизнь за мираж.

Но этого такие, как Асмик Микаэлян, незаконно функционирующая организация которой называется "Материнство", понять не хотят или не могут. Они уже лишили целое поколение карабахских армян настоящего и будущего. Статус носителей паспортов никем не признанного самообразования- это не будущее. Это диагноз. Это и есть классическая разруха в головах.

Те, кто ею заразился, тиражируют наглую ложь, выдают свои галлюцинации за факты. Они протестуют против любого примирения с Азербайджаном, на всем миром признанной территорией которого до сих пор проживают. Они отказываются от предложения Азербайджана отправить продукты питания и все необходимое в Ханкенди по Агдамской дороге, скрепя зубами проговаривая: "Мы лучше умрем стоя, чем примем что-то из Азербайджана".

Они, который уже месяц утверждают, что "счет идет на дни и часы". При том, что целый ряд армянских же блогеров доказывают лживость этих утверждений и рассказывают о том, что всего в Ханкенди имеется в достатке. Так что, рассказ Асмик Мамиконовны был вовсе не случайным. Это была вода на мельницу тех, кто не может ответить на простой вопрос- почему за четверть с лишним столетия, что длилась оккупация Шуши и иных наших земель, они остались в состоянии разрухи?

Как нужно возрождать родную землю показал всему миру Азербайджан. Темпы возрождения Шуши, Лачина, Физули, Кяльбаджара и иных освобожденных наших территорий вызывают восторг и почтение у зарубежных экспертов. В освобожденный Карабах вернулись его истинные хозяева, туда возвращается сама жизнь. Вернется она и в Ханкенди. Всему свое время. Оно наступит намного раньше, чем предполагают те, кто страдает неизлечимой разрухой в головах.