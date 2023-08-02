Цель армянского лобби – помешать нормализации турецко-армянских отношений – Омер Челик
Цель армянского лобби - помешать нормализации турецко-армянских отношений.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter зампредседателя и официальный представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик.
По его словам, платформа Disney поддалась давлению армянского лобби и отменила сериал "Ататюрк".
"Такое отношение указанной платформы является неуважением к ценностям Турецкой Республики и нашего народа. Как мы неоднократно заявляли, эта сеть, которая продвигает в США утверждения о так называемом "геноциде", использует исторические события как инструмент для своей лживой политики. Единственная цель этого лобби - не допустить нормализации турецко-армянских отношений, как это неоднократно наблюдалось", - написал он.
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