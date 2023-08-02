https://news.day.az/politics/1586147.html ВС Азербайджана посадили армянский квадрокоптер
ВС Азербайджана посадили армянский квадрокоптер
1 августа примерно в 20:45 квадрокоптер "DJI Mavic 3" вооруженных сил Армении, поднятый с направления населенного пункта Дыг Горисского района, предпринял попытку выполнить полет над позициями Азербайджанской Армии в Лачинском направлении.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на миноборны.
Квадрокоптер, обнаруженный в результате бдительности наших подразделений, был посажен специальными техническими средствами и перехвачен.
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