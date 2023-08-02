Некоторые депутаты Европарламента своими безосновательными заявлениями поощряют реваншистские силы в Армении

Своими безосновательными заявлениями некоторые депутаты Европарламента поощряют реваншистские силы в Армении и наносят ущерб ситуации в регионе Южного Кавказа.

Как передает в среду Day.Az, об этом заявил депутат парламента Азербайджана, директор экспертной платформы Baku Network Турал Гянджалиев в ответ на предвзятую позицию главы делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом и постоянных докладчиков по Азербайджану и Армении в Европарламенте.

"Прискорбно, что некоторые члены Европарламента выступают с безосновательными заявлениями против Азербайджана, закрывая глаза на оккупацию и разрушение территорий Азербайджана в течение последних трех десятилетий. Даже в течение последних трех лет эти же депутаты Европарламента игнорировали присутствие десяти тысяч незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, ни словом не обмолвились о страшной гуманитарной катастрофе, с которой мы столкнулись из-за заминирования Арменией фугасами наших ранее оккупированных территорий. Эти депутаты Европарламента даже не заметили недобросовестного и манипулятивного отношения Армении к процессу постконфликтной нормализации", - сказал он.

Гянджалиев указал, что утверждения о так называемой "блокаде" части карабахского региона Азербайджана и "тяжелом гуманитарном положении" совершенно беспочвенны и лживы и являются не чем иным, как опрометчивыми попытками манипулирования международным сообществом.

"К сожалению, некоторые депутаты Европарламента поддаются этим манипуляциям и не пытаются найти достоверную информацию. Вопреки утверждениям депутатов Европарламента, установленный Азербайджаном на границе с Арменией пункт пропуска "Лачин" является законным и легитимным актом Азербайджана, направленным на обеспечение безопасности его границы. Это полностью соответствует международному праву и сложившейся международной практике. Злоупотребление гуманитарной деятельностью, включая произвольный отказ Армении в обеспечении гуманитарной помощи по политическим соображениям, представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права и, следовательно, должно быть отвергнуто. В связи с этим Азербайджан решительно осуждает последовательные усилия Армении по злоупотреблению вопросом гуманитарной помощи в своих злонамеренных целях и использованию соответствующих международных субъектов, в первую очередь Международного Комитета Красного Креста (МККК)", - подчеркнул он.

Депутат заявил, что именно Армения спровоцировала провокацию против Азербайджана после создания Лачинского погранперехода.

"Вооруженная провокация произошла в момент, когда колонна МККК находилась в непосредственной близости от пограничного пункта, и проводила заранее спланированную операцию по сопровождению группы армянских жителей Карабаха, которые направлялись в Армению для медицинских целей. Таким образом, вооруженное нападение 15 июня 2023 года было направлено не только против азербайджанских пограничников, но и поставило под угрозу сотрудников МККК и гражданских лиц, проходящих через контрольно-пропускной пункт. Однако Армения не прекратила свои провокации и безрассудно пыталась использовать арендованные МККК транспортные средства для контрабанды товаров с целью снабжения своих незаконно дислоцированных вооруженных сил на суверенной территории Азербайджана. Это является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и серьезным ударом по гуманитарному мандату и международной репутации МККК", - добавил он.

Гянджалиев отметил, что Азербайджан предложил МККК использовать маршрут Агдам-Ханкенди для своей гуманитарной деятельности и выразил готовность предоставить для этого все необходимые условия.

"Возможность использования маршрута Агдам-Ханкенди для передачи товаров местным жителям была подтверждена Азербайджаном на встречах с армянской стороной при содействии международных акторов, таких как президент Европейского совета Шарль Мишель. Президент Совета ЕС в своем публичном выступлении по итогам встречи поощрял использование маршрута Агдам-Ханкенди для обеспечения потребностей армянских жителей Карабаха. Посредством незаконного режима в Карабахском регионе Азербайджана именно Армения организует так называемые общественные протесты против использования альтернативных маршрутов доставки грузов и услуг, а также безрассудно использует жителей для реализации своей злонамеренной политики, основанной на национальной и расовой ненависти. Дорога Агдам-Ханкенди в настоящее время перекрыта бетонными блоками, которые установлены незаконным режимом, подчиненным Армении, чтобы препятствовать доставке грузов и проезду транспортных средств, в том числе принадлежащих МККК. Что касается последнего решения Международного Суда ООН, то он единогласно отклонил запрос Армении от 6 июля 2023 года, фактически подтвердив, что претензии Армении о якобы "незаконности" пограничного пункта пропуска Азербайджана не имеют под собой никаких оснований", - сказал депутат.

Гянджалиев призвал депутатов Европарламента перестать закрывать глаза на вышеуказанные факты, прекратить свои действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

"Своими безосновательными заявлениями они поощряют реваншистские силы в Армении и наносят ущерб и так нестабильной ситуации в регионе. Вместо этого они должны больше сосредоточиться на содействии нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга", - заключил Гянджалиев.