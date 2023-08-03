Карабах всегда снабжался через Агдам. И это нормально

Сегодня Баку ставит вопрос организации логистики в зону временной дислокации российских миротворцев по дороге Агдам-Ханкенди. Это предложение не взято из ниоткуда, не придумано в последний момент. Все снабжение бывшей НКАО осуществлялось по этой и другим дорогам, проходящим по территории Азербайджана. А дорога через Лачин никогда не была для Карабаха "дорогой жизни".

Об этом сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам транспорта Рауф Агамирзаев.

По его словам, даже когда сто лет назад решался вопрос, оставить Карабах в составе Азербайджана или подарить Армении, был учтен фактор логистики. Логистика по территории Азербайджана всегда была доступнее, надежнее и эффективнее, чем политизированные попытки ее организации из Армении.

"Карабах соединяла с Арменией только лишь дорога через Лачин. Что ее старый, что новый варианты не годятся для масштабных грузоперевозок большегрузным транспортом. Что же касается дороги в Ханкенди через Агдам, то она идет по равнине и имеет выход также на Барду на евлахскую трассу, а через нее - на Грузию и черноморские порты. В восточном направлении дорога через Агдам выводит к международному порту Алят. То есть она дает все возможности для комфортного движения большегрузного транспорта и осуществления логистики в Ханкенди без проблем", - сказал эксперт.

Агдамское направление, отметил Агамирзаев, уникально также тем, что предоставляет возможности пользоваться не одной, а несколькими маршрутами. Сейчас активно строится дорога R 33 Агдам-Гиндарх-Агджабеди. А через Агджабеди можно выйти на трассу R18 Мингячевир-Бахрамтепе. Эта дорога связывает юг и запад страны. Активно строится также дорога Агдам-Физули. Это альтернатива дороге Агдам-Физули-Горадиз (R 35), проходящей через Ходжавенд. Физули выходит на трассу М 6 (Зангезурский коридор). То есть до Ханкенди и обратно можно перевозить грузы не одной, а несколькими дорогами, подчеркнул эксперт. Более того, быстрыми темпами идет строительство и железных дорог. По железной дороге грузоперевозки в Ханкенди могут осуществляться со стороны Грузии через Агдам, либо с юга - посредством железнодорожного сегмента Зангезурского коридора, отметил наш собеседник.

"Это выгодные логистичские маршруты, позволяющие за раз перевозить по железной дороге гораздо больше грузов. Причем, перевозки тут будут гораздо дешевле. Дорога Барда-Агдам уже функционирует. Скоро состоится ее официальное открытие.

Не думаю, что я раскрыл какую-то тайну. Преимущества логистики с использованием дороги Агдам-Ханкенди ясны даже не специалисту. Просто политические интересы не позволяют армянам это признать. Армения заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана, и при этом пытается, образно выражаясь, зайти в дом, не считая нужным спросить разрешения у хозяина. Понятно, что хозяин ей этого не позволит", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева