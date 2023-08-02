Москва приветствует запуск переговоров между Баку и армянским меньшинством Карабаха

Россия поддерживает запуск переговоров между Баку и представителями армянского меньшинства Карабахcкого региона Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Данная тема находится в повестке дня наших контактов с заинтересованными сторонами. Российские миротворцы ранее помогали в организации встреч двух делегаций. Готовы и дальше оказывать этому необходимое содействие. Россия не выдвигает никаких предусловий, кропотливо работает над сближением подходов сторон", - сказала она.

Отметим, что ведется работа по организации в Евлахе встречи между представителями правительства Азербайджана и представителями армянского меньшинства, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана.

Предложение о проведении этой встречи не исходит от какой-либо третьей страны, она будет проходить без участия представителей иностранных государств.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рамин Мамедов был назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. 1 марта в городе Ходжалы, в штабе миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана, парламентарий встретился с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

В продолжение встречи, состоявшейся 1 марта в городе Ходжалы, и приглашения, представленного 13 марта, Администрация Президента Азербайджанской Республики еще раз предложила провести встречу в первую неделю апреля в городе Баку с целью обсуждения вопросов реинтеграции представителей армянского меньшинства Карабаха, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. Однако противоположная сторона отказалась от этих предложений.