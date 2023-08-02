Захарова прошлась по Пашиняну за высказывания о российских миротворцах

Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова раскритиковала премьер-министра Армении Никола Пашиняна за высказывания о российских миротворцах, временно размещенных в Карабахском регионе Азербайджана, сообщает в среду Day.Az.

В ходе еженедельного брифинга сегодня, Захарова отметила, что рассуждения Пашиняна о российских миротворцах абсолютно непонятны.

"Неужели с точки зрения руководства Армении эта деятельность не нужна и нежелательна, и они хотят, чтобы ее не было? То есть нужно как-то определиться. К сожалению, мы нередко видим, что представители руководства Армении занимают такую какую-то позицию, двусмысленную по ряду ключевых вопросов, очень хотелось бы, чтобы по этому пункту двусмысленности не было. Потому что жонглирование словами до добра не доводит", - добавила она.

Напомним, что Пашинян на прошлой неделе обвинил Россию в снижении посреднических усилий и высказался за замену российских миротворцев на территории Азербайджана международной миссией.

Отметим, что российский миротворческий контингент был дислоцирован в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.

Кроме того, Пашинян заявил, что переговорная активность России в рамках армяно-азербайджанского процесса "снизилась в связи с событиями в Украине".

Он отметил, что в последнее время встречи на западных площадках превалируют.