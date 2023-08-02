Президент Ильхам Алиев продвигает мирную повестку на Южном Кавказе - по следам интервью каналу Euronews

Автор: Эмин Севдималиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал обширное интервью телеканалу Euronews. В рамках беседы с журналисткой Аннелиз Боржес глава государства коснулся широкого спектра вопросов, которые включали в себя энергетическую повестку, детали переговоров с Арменией и ситуацию в регионе. Учитывая остроту затронутых вопросов, невозможно выделить одно конкретное направление как самое главное.

Однако, во время беседы о мирных переговорах Президент Ильхам Алиев направил четкие месседжи, которые дают возможность сделать некоторые предположения о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Основным посылом интервью Президента Ильхама Алиева в контексте мирных переговоров с Арменией можно считать стремление к подписанию договора и избежанию еще одной полномасштабной войны.

"Что касается армянской общины, то она не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества. Они должны понимать, что если они не подпишут мирный договор с Азербайджаном, то ситуация в будущем может оказаться непредсказуемой. Как мы видим, геополитическая ситуация в мире и регионе очень резко меняется. Часть их надежд на безопасность полностью исчезла. Теперь они ищут новых гарантов безопасности. А кто готов к противостоянию с Азербайджаном на поле боя в этом регионе, особенно после того, что мы продемонстрировали во время войны, и после того, как увеличили нашу обороноспособность после нее. Сомневаюсь, что найдется кто-либо кто будет готов воевать на стороне армян против нас", - сказал глава государства.

И эта мысль очень важна, так как она позволяет понять, какие приоритеты ставит перед собой высшее политическое руководство Азербайджана. И стремление, и заинтересованность Баку в подписании мирного договора не должны вызывать сомнений. Для Азербайджана является важным подписание документа, так как это позволит проводить восстановительные работы и социальные проблемы при максимальной минимизации возможных рисков.

К слову о рисках, цитата Президента Ильхама Алиева явно указывает на несбыточность надежд армянских реваншистов о том, что кто-либо будет воевать вместо них. Действительно, ведь если бы было такое желание у какой-либо страны, то это было бы сделано еще во время 44-дневной войны. А в сегодняшнем состоянии Армения не способна противопоставить что-либо Азербайджану на поле боя.

Для Армении сложность ситуации заключается в том, что ее текущие военные способности на очень низком уровне, в силу поражения в войне и последующей политической фрагментации общества. Если говорить о потенциальных возможностях Армении укрепить армию, то и тут возникают серьезные вопросы. Низкий уровень экономического развития, а также сложная демографическая ситуация делают эту миссию невыполнимой в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной перспективе все еще более сложнее, в первую очередь из-за того, что Азербайджан не станет ждать бесконечно долго. В такой ситуации выбор у Армении, как и пространство для маневра, предельно ограничено.

Также Президент Ильхам Алиев затронул важный вопрос. Почему Азербайджану приходится сталкиваться с политикой двойных стандартов в вопросе сепаратизма? Глава государства аргументированно довел свою позицию до мирового сообщества в рамках интервью.

"Сейчас мы видим, как Европа и Запад объединились, чтобы помочь Украине в борьбе с сепаратизмом. Почему же в нашем случае к борьбе с сепаратизмом относятся по-другому? Почему подход Грузии к сепаратистским регионам находит полное понимание у западных кругов и политиков, а наше законное, такого же происхождения желание покончить с сепаратизмом ставится под сомнение? Почему Испания не разрешает Каталонии провести референдум, хотя их там 5-6 миллионов. И у них нет своего государства, в отличие от тех же армян, у которых есть государство - по соседству с нами? Почему мы должны терпеть сепаратизм? Мы не будем этого делать", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Действительно, разный подход мирового сообщества к одинаковым проблемам не дает возможность создать единый механизм, который способствовал бы решению аналогичных ситуаций. Иронично то, что демонстрация "индивидуального" подхода ведет к тому, чего так хочет избежать мировое сообщество - ухудшение качества жизни людей. Ведь если подумать, то больше всего потеряли от событий последних тридцати лет именно жители Карабаха. Они жили на никем не признанной территории, не обладали возможностями для улучшения своей жизни. И, если говорить честно, в глубине души переживали из-за своего будущего. В каком-то смысле, за это несет ответственность и мировое сообщество, которое отказывалось использовать имеющиеся механизмы для продвижения мирной повестки.

На этом фоне важно то, что продолжаются переговоры между Азербайджаном и Арменией на различных площадках, что положительно сказывается на перспективах сближения сторон. В рамках переговоров на уровне министров обсуждаются важнейшие аспекты будущего мира. Но также важны и встречи в Брюсселе, которые помогают наладить понимание по самым чувствительным вопросам, о некоторых из которых рассказал Президент Ильхам Алиев в интервью.

"Такие как будущие параметры границ, поскольку еще не определена граница между Арменией и Азербайджаном. Потому что как только распался Советский Союз, мы столкнулись с этой агрессией. Так как же будет выглядеть граница, какова будет реальная ситуация на местности? Как сложится ситуация с коммуникациями? Ведь по итогам Второй Карабахской войны Армения подписалась под обязательством предоставить нам доступ к нашему эксклаву - Нахчывану. Но этого до сих пор не происходит", - сказал Президент Ильхам Алиев.

И эти два момента являются одними из ключевых. Ведь, как отметил глава государства, граница между странами не определена. А отсутствие коммуникаций не позволяет странам начать вести какие-либо экономические проекты, направленные на улучшения благосостояния азербайджанского и армянского общества. В такой ситуации, когда не имеется каких-либо совместных экономических связей, будет тяжело поддерживать мирные взаимоотношения между странами.

Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Euronews отлично показало необоснованность ряда требований армянской стороны, одновременно подчеркнув стремление Баку к установлению мира в регионе. В дополнение к этому, глава государства предоставил большой объем данных для анализа переговорного процесса, что продемонстрировало позицию Азербайджана и как видят очертания будущего мира в Баку.