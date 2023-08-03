Подчинение офиса Красного Креста в Карабахе Еревану противоречит международному праву

Если анализировать заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу "Евроньюс", то нужно особо выделить следующие тезисы. Азербайджан привержен миру после победы во Второй карабахской войне, восстановлению транспортного сообщения (в том числе открытию дороги, соединяющей Нахчыван с остальной частью Азербайджана), и началу экономического сотрудничества с Арменией. О чем, кстати, было сказано в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении. Президент Ильхам Алиев в интервью также привел убедительный аргумент, который заключается в том, что армяне будут чувствовать себя в безопасности и добрососедских отношениях с Азербайджаном и станут соседями уроженцев Карабаха азербайджанской национальности, когда те вернутся в свои дома.

Об этом в интервью Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

По его словам, армянский сепаратизм стал причиной начала карабахского конфликта.

"Подход США и ЕС к карабахскому конфликту кажется несправедливым с точки зрения Азербайджана, поскольку Азербайджан не получил такой поддержки в вопросе своей территориальной целостности, как Грузия в 2008 году и Украина в 2014 году. Основной причиной этого является то, что в вопросе карабахского конфликта с самого начала доминировал нарратив армянской стороны. В 1988 году в Карабахе начала нарастать напряженность и карабахские армяне впервые выступили за отделение от Азербайджана. Весть об этом пришла в США и Европу посредством армянской общины, которая преподнесла события в ложном свете, якобы этнические армяне требовали независимости от Советского Союза, который считался врагом США и их союзников. Таким образом, с самого начала имело место искажение реальной ситуации. Из которой армянская сторона выжала пользу для себя, когда в середине 1990-х Азербайджан и Армения начали переговоры о компромиссе между правом народа на самоопределение и территориальной целостностью государства. Как только начались переговоры, стороны стали искать баланс между этими двумя принципами", - сообщил он.

Бывший посол США в Азербайджане подчеркнул, что подчинение офиса Красного Креста в Карабахе Еревану было ошибкой, поскольку это противоречит международному праву и даже официальной политике Армении, которая никогда официально не признавала независимость Карабаха.

"Для доработки мирного договора руководству Армении необходимо подписать официальный документ о том, что Карабах является частью Азербайджана, а Армения признает территориальную целостность Азербайджана. Но в то же время Армения совершает такие неуместные действия, как косвенное предложение Красному Кресту о признании юрисдикции Еревана над частью Карабаха, пока еще неподконтрольной Азербайджану. Это неправильно с юридической точки зрения", - пояснил член правления Джеймстаунского фонда.

Что касается предстоящей встречи между армянским меньшинством Карабаха и руководством Азербайджана в Евлахе, у американского эксперта по этому поводу нет никаких ожиданий.

"Проведение такой встречи похвально. Важно, чтобы руководство Азербайджана говорило с армянским меньшинством, чтобы способствовать построению мирного будущего в Карабахе, где будут соблюдаться политические, социальные, юридические, гуманитарные права местных армян. Армянскому меньшинству Карабаха и руководству Азербайджана предстоит обсудить и проработать очень сложные вопросы для обеспечения долгосрочного мира. Азербайджанцы должны вернуться в свои дома в Карабахе и только после этого смогут иметь добрососедские отношения со своими армянскими соседями. Но, конечно, это будет происходить в контексте территориальной целостности Азербайджана", - заключил Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов