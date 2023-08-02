https://news.day.az/politics/1586378.html Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в Красный Крест
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в Красный Крест
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в Международный комитет Красного Креста, сообщает в среду Day.Az.
"Мы - представители гражданского общества Азербайджана, обращаясь к президенту Международного Комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер, выражаем серьезную обеспокоенность деятельностью Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане", - говорится в письме.
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