Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в Красный Крест

Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в Международный комитет Красного Креста, сообщает в среду Day.Az.

"Мы - представители гражданского общества Азербайджана, обращаясь к президенту Международного Комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер, выражаем серьезную обеспокоенность деятельностью Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане", - говорится в письме.

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