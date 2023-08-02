Месседжей Президента Ильхама Алиева армянам достаточно для осознания существующих реалий

Президент Ильхам Алиев в интервью каналу Euronews в очередной раз открыто заявил о мирной позиции Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в среду ветеран органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что глава государства посредством интервью зарубежному телеканалу предотвратил тиражирование дезинформации армянами, доведя до внимания, что Азербайджан является инициатором мира и поддерживает мир.

"Мнений, высказанных Президентом Ильхамом Алиевым в ходе интервью, и особенно месседжей, адресованных армянам, достаточно для того, чтобы любой здравомыслящий человек или общество осознали существующие реалии и, самое главное, истину. Историческая победа Азербайджана во Второй Карабахской войне стала реальностью, изменившей будущее региона. Сегодня для всего региона сложились благоприятные для мира и развития условия, которые были сформированы Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева. Месседжи, адресованные армянам Президентом Ильхамом Алиевым, так же являются серьезным вкладом в мирный процесс в регионе. Эти месседжи окажут большое влияние на ускорение мирного процесса. В ходе интервью Президент Азербайджана разъяснил суть многих вопросов. Он указал на то, что армян годами обманывали, убеждали в ложных идеях с помощью фальшивой истории и мифа о "непобедимой армии", - сказал Гараев.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев открыто заявил о позиции Азербайджана.

"Однозначное заявление главы государства об отсутствии у Азербайджана территориальных претензий в очередной раз свело на нет ложные утверждения Армении. Это заявление еще раз показывает, что мирный договор может быть подписан в самое ближайшее время, и что Азербайджан не является стороной, которая его откладывает, а напротив, наша страна поддерживает мирное соглашение. Кроме того, глава государства подчеркнул, говоря об армянских жителях Карабаха, о том, что, прежде всего, они не должны идти на поводу амбиций ложных лидеров, и им следует осознать, что это не сулит успешного будущего. Если они хотят жить в мире и благоденствии, то должны прислушаться к словам Президента Азербайджана", - сказал Гараев.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июля в Шуше дал интервью телеканалу Euronews. Интервью было показано 2 августа на Euronews.