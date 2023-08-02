https://news.day.az/politics/1586418.html Проверяется индивидуальная подготовка военнослужащих Азербайджана
Проверяется индивидуальная подготовка военнослужащих Азербайджана
В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии проводятся мероприятия по проверке индивидуальной подготовки военнослужащих, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В различных учебных центрах проверяются знания личным составом общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов, а также физическая и строевая подготовка.
Целью проверок, проводимых в том числе в полевых условиях, является оценка индивидуальной и практической подготовки личного состава.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре