С какой целью представитель Госдепа прибывает на Южный Кавказ?
Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно на этой неделе посетит Южный Кавказ, чтобы выразить поддержку США мирному процесса между Азербайджаном и Арменией и обсудить пути достижения прочного и достойного мира, сообщили Day.Az в посольстве США в Баку.
"Боно планирует провести встречу с ключевыми заинтересованными сторонами для поддержки армяно-азербайджанского мирного процесса. Он посетит и Азербайджан, и Армению", - сказали в посольстве.
Как сообщается, он обсудит гуманитарные условия, права и безопасность армянских жителей Карабаха.
"Мы последовательно придерживаемся мнения, что мир в регионе должен включать в себя эти вопросы. Мы готовы содействовать любому процессу, который несет мир и стабильность народам Южного Кавказа", - говорится в сообщении посольства.
Отметим, что до этого Боно посещал регион 23-25 мая.
Как сказал вчера в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер, мирный договор между Азербайджаном и Арменией находится в пределах досягаемости.
Миллер отметил, что госсекретарь Энтони Блинкен продолжает переговоры с лидерами Азербайджана и Армении, чтобы помочь им достичь соглашения.
Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.
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