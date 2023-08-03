https://news.day.az/politics/1586494.html Али Асадов подписал постановление о рациональном использовании энергоресурсов
Али Асадов подписал постановление о рациональном использовании энергоресурсов
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Форму отчета о рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".
Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Целью постановления является исполнение указа Президента Азербайджана от 17 июля 2023 года "Об утверждении "Порядка осуществления государственного контроля в области рационального использования энергетических ресурсов и энергоэффективности".
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