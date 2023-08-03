Али Асадов подписал постановление о рациональном использовании энергоресурсов

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Форму отчета о рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".

Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Целью постановления является исполнение указа Президента Азербайджана от 17 июля 2023 года "Об утверждении "Порядка осуществления государственного контроля в области рационального использования энергетических ресурсов и энергоэффективности".