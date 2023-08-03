Медиа-форум в Шуше не дает покоя проармянской "журналистке" Линдси Снелл

Автор: Байрам Эльшадов

Глобальный медиа-форум в городе Шуша никак не выйдет из подсознания проармянских лоббистов, прикрывающихся ширмой журналистики. На волне крупного события решила поднять свою стоимость проармянская пропагандистка из Америки, которая позиционирует себя фриланс-"журналистом", Линдси Снелл.

Фриланс, т.е. безработная, журналистка опубликовала список представителей иностранных СМИ и экспертов, которые участвовали в форуме для их последующей дискредитации. Снелл обвиняет этих людей в том, что их присутствие способствует мифической "блокаде 120 тысяч людей в Карабахе". Причем без каких-либо доказательств, как и всегда.

Удивительно то, что в этом списке можно было увидеть людей, которых очень сложно будет обвинить в том, что они продвигают интересы Азербайджана. В качестве примера можно привести журналиста телеканала Euronews Аннелиз Боржес. Тяжело ведь будет обвинить журналистку, которая взяла интервью и у Президента Ильхама Алиева, и у главы правительства Армении с небольшой разницей во времени?

Проблема Снелл заключается в том, что ее личные эмоции, чувство ненависти к Азербайджану и любовь к армянскому лобби препятствуют ее объективной работе. Ведь как она может быть объективной, если ее взгляды основываются лишь на личных и однобоких суждениях о регионе. У того, что она говорит и пишет, нет фундамента из фактов, что делает ее "работу" не профессиональной журналистикой, а, в лучшем случае, сплетнями.

Еще 30 лет назад такой человек как Линдси Снелл был бы никем. Работала бы себе в местной газетенке, писала бы какие-нибудь откровенно проходные статейки. Повезло ей в том, что ее деятельность совпала с эпохой развития интернета, которые предлагает каждому человеку платформу для выражения своего мнения по какому-либо вопросу. Но вот какая проблема - только то, что у кого-то есть какое-либо мнение по какому-нибудь вопросу, не означает, что это мнение ценное. В дополнение к вышесказанному, это мнение может быть безрассудным и опасным. И ее мнение о прошедшем медиа-форуме, а тем более об участниках этого форума, которые действительно зарекомендовали себя в качестве высококвалифицированных специалистов, в отличии от Снелл, не является полезным или необходимым.

Иронично то, что Снелл является именно тем, что она видит в других специалистах - продажной лоббисткой, готовой провести любую кампанию по очернению репутации за деньги. Больше всего она известна тем, что продвигает ложные нарративы и вбрасывает заведомо неверную и скандальную "информацию", которая вызывет интерес и возмущение. Но имеет ли право осужденная уголовница с запятнанной репутацией и сомнительными профессиональными достижениями судить настоящих журналистов? Вопрос риторический.