Пашинян нашел новое оправдание, чтобы не подписывать мирный договор

Азербайджан хочет предъявить Армении территориальные претензии после подписания мирного договора.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства.

По словам Пашиняна, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews заявил, что якобы не имеет территориальных претензий к Армении. Вместе с тем, добавил, что границы между двумя странами не определены.

"Границы между Арменией и Азербайджаном были определены по Алма-Атинской декларации 1991 г. И это было подтверждено на четырехсторонней встрече 6 октября в Праге, в ходе которой Алма-Атинская декларация была принята за основу для делимитации границ", - сказал глава армянского правительства.

Как отметил Пашинян, создается впечатление, что план Баку в том, чтобы подписать мирный договор с пунктами, оставляющими лазейки для оспаривания границ, зафиксированных Алма-Атинской декларацией.

"А затем, уже в процессе делимитации и демаркации, предъявить территориальные претензии Армении. Если границы между двумя странами не определены, то о каких участках на границе говорит Баку?" - отметил глава кабмина Армении.

