https://news.day.az/politics/1586545.html Саудовская Аравия назначила нового посла в Азербайджан
Саудовская Аравия назначила нового посла в Азербайджан
Эссам бин Салех Аль-Джутайли назначен послом Саудовской Аравии в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на газету Asharq Al-Aswat, новый посол принес присягу королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду.
Во время присяги он отметил, что в новом назначении будет стремиться активизировать сотрудничество между двумя странами.
Эссам бин Салех Аль-Джутайли сменит в должности посла Саудовской Аравии в Азербайджане своего предшественника Хамада бин Абдулла бин Сауд бин Худейра.
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