МИД Азербайджана ответил на манипуляции Пашиняна

Попытки премьер-министр Армении Никол Пашинян направить в неправильное русло международное сообщество относительно работы погранично-пропускного пункта "Лачин", а также касательно вопроса территориальной целостности и делимитации в ходе своего выступления на заседании правительства 3 августа показывают намерение армянской стороны обострить обстановку вместо того, чтобы вносить положительный вклад в процесс нормализации между двумя странами.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана касательно утверждений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.

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