Интервью Пашиняна Евроньюс было наполнено жалобами и упреками в адрес Брюсселя

Ответы азербайджанского лидера на вопросы журналистки Евроньюс, были, как всегда, выдержанными, ясными и на прекрасном английском языке. Все озвученные им тезисы были четко сформулированы, содержали оценку и самого переговорного процесса, нацеленного на нормализацию армяно-азербайджанских отношений, и посреднической роли России, Евросоюза и США.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.  

По мнению политолога, обращает на себя внимание, что Президент Ильхам Алиев не стал подключаться к доминирующему антироссийскому тренду, но в то же время выделил европейскую переговорную площадку между Ереваном и Баку, где Евросоюз в лице председателя Евросовета Шарля Мишеля занимает равноудаленную позицию, преследующую достижение намеченной цели, а не собственные державные выгоды.

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"Интересно, что брюссельской площадкой недоволен Никол Пашинян. Он тоже дал интервью Евроньюс и обвинил Брюссель в том, что тот не высказывает хотя бы политическое отношение к невыполнению взятых на переговорах обязательств. Разумеется, он имел в виду Азербайджан. Кто бы говорил о невыполнении взятых обязательств, только не Армения. К счастью для европейской аудитории, в этот раз премьер Армении пожалел ее уши и не стал мучить европейцев своим корявым английским. Интервью Пашиняна, как обычно, было наполнено упреками, претензиями, жалобами. В его интервью я лично не встретил никакой конструктивности. Разве что один момент - заявления о долгосрочном мире", - сказал Мусабеков.

По мнению депутата, армянский премьер очень внимательно изучил интервью Президента Азербайджана, что следует из его ответов на вопросы. Например, касательно границ Ильхам Алиев сказал, что граница между Азербайджаном и Арменией определена, потому что сразу после распада Союза наша страна столкнулась с агрессией и оккупацией. И задался вопросом, "как же будет выглядеть граница, какова будет реальная ситуация на местности?" Эти словам Президента Азербайджана были восприняты в Ереване как якобы отказ от алма-атинских договоренностей и готовность к претензиям на территории Армении в процессе делимитации, заметил Расим Мусабеков.

"Откуда такие фантазии? Президент Ильхам Алиев совершенно четок в своих формулировках. Да, Алма-Атинская декларация провозгласила, что административные границы союзных республик становятся государственными границами новых независимых государств. Но все годы независимости между Арменией и Азербайджаном в результате армянской оккупации фактически не было границ. Границы Азербайджана, определенные Алма-Атинской декларацией, за которую так рьяно выступает Пашинян, были попраны Арменией и тридцать лет существовали в той конфигурации, в какой хотелось армянам. Теперь граница нуждается в новой делимитации. Это непростой вопрос, требующий серьезных усилий. Армения тридцать лет не считалась с принципом территориальной целостности, а теперь только о нем и говорит. Но Пашинян может не бояться, его стране ничего не грозит. В том же интервью Евроньюс Президент Азербайджана заявил, что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. Но нам также нужно, чтобы и сосед не претендовал на наши территории. Пусть Пашинян лучше подумает об этом", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева