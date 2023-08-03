Азербайджанский МИД подчеркивает легитимность ареста Хачатряна

Армянской стороне, которая вводит в заблуждение общественность в связи с арестом Вагифа Хачатряна, совершившего преступление против человечности, хотелось бы еще раз напомнить, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства .

"Арест этого лица осуществлялся в рамках азербайджанского законодательства и международного права. Армянская сторона вместо того, чтобы защищать и покрывать действия виновных в преступлениях против человечности, массовых убийствах, в том числе геноциде против азербайджанцев в период почти 30-летней оккупации, должна поддержать процесс привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в заявлении МИД.