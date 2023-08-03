МИД Азербайджана об использовании дороги Агдам-Ханкенди как катализатора мира в регионе

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, то она должна воздержаться от провокационных шагов, и поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.

"Армянская сторона также не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей Карабаха", - отметили в МИД.