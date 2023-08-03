Джейхун Байрамов направил письмо генсеку ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова от 21 июля 2023 года, адресованное генеральному секретарю ООН в связи с решением Международного суда от 6 июля об отклонении выдвинутого Арменией ходатайства, распространено как документ Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана.

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