https://news.day.az/politics/1586600.html Джейхун Байрамов направил письмо генсеку ООН
Джейхун Байрамов направил письмо генсеку ООН
Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова от 21 июля 2023 года, адресованное генеральному секретарю ООН в связи с решением Международного суда от 6 июля об отклонении выдвинутого Арменией ходатайства, распространено как документ Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом Day.Az сообщили в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана.
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