Aмериканские журналисты в Шуше

Группа американских журналистов и медиаэкспертов в рамках поездки в освобожденные от оккупации районы Азербайджана побывала в культурной столице нашей страны Шуше.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, сотрудник Управления государственного заповедника города Шуша проинформировал американских гостей об истории создания, развитии города, являющегося одним из важнейших городов Азербайджана, считающегося музыкальным центром Кавказа, о том, что в годы оккупации армянские вандалы, дабы стереть исторический след азербайджанцев, разрушили исторические архитектурные, культурные и религиозные памятники в Шуше, о проводимой в настоящее время работе по реконструкции и благоустройству и ответил на вопросы.

Делегация побывала на площади "Расстрелянных скульптур", в доме Хуршидбану Натаван, мечети Юхары Говхарага, у Гянджинских ворот, посетила "Родник хaнской дочери", мавзолей Моллы Панаха Вагифа, Шушинскую крепость и Джыдыр дюзю.

Отметим, что в делегацию входят азербайджанская журналистка Вусаля Аббасова, продолжающая обучение в Йельском университете США, руководитель бюро ООН "Arab News" Афрам Косафи, долгое время работавший в качестве военного корреспондента ведущих медиа-структур мира (Fox TV, CNN, Al Jazeera) в зонах конфликтов в Афганистане, Ираке и Южном Ливане, корреспондент влиятельной телевизионной сети Республики Колумбия (Caracol TV and Canal 1) в Нью-Йорке и столице Вашингтоне, известный блогер Паола Варгас, учредитель и главный редактор "Schirach Report" Паоло вон Ширач, фотожурналист Американского бюро Анатолийского агентства, учредитель "Turkish Journal" Сельджук Аджар и президент "RC Communications", известный журналист и политический обозреватель Кельвин Дарк.