Джейхун Байрамов в последний раз принял уходящего посла Иордании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Иордании в АР Сами Абдуллу Гошеха в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД АР, на встрече Джейхун Байрамов поблагодарил посла за его усилия по развитию отношений между Азербайджаном и Иорданией и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан и Иордания наладили плодотворное сотрудничество в ряде сфер, в том числе в политической, экономической, гуманитарной, культурной, туристической, подчеркнул важность взаимных контактов и механизма политических консультаций в развитии отношений. Была подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества в рамках региональных и международных организаций и платформ, в том числе Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Посол отметил перспективы для более тесного сотрудничества между Иорданией и Азербайджаном в различных сферах, подчеркнул важность продолжения контактов между двумя странами.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.