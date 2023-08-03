Джейхун Байрамов принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщили в четверг Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе, текущее состояние и перспективы переговоров между Азербайджаном и Арменией.

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