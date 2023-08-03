Джейхун Байрамов критикует Армению за препятствование открытию коммуникаций

Тот факт, что Армения, вопреки своим обязательствам, не полностью выводит армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, продолжает предъявлять претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, препятствует открытию коммуникаций, не служит миру и стабильности в регионе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Новость обновляется