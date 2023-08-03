https://news.day.az/politics/1586650.html Джейхун Байрамов критикует Армению за препятствование открытию коммуникаций
Джейхун Байрамов критикует Армению за препятствование открытию коммуникаций
Тот факт, что Армения, вопреки своим обязательствам, не полностью выводит армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, продолжает предъявлять претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, препятствует открытию коммуникаций, не служит миру и стабильности в регионе.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.
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